AR・VR市場は2023年第4四半期に大きく成長、背景にMeta Quest 3のヒットあり

市場調査企業のIDCが、拡張現実(AR)および仮想現実(VR)ヘッドセットの世界市場が2023年第4四半期(10月~12月)に前年比で130.4%の成長をみせたと報告しています。 Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P35095

・関連記事

「PlayStation VR2(PS VR2)」が2024年内にPCでも利用可能になるとソニーがひっそり発表 - GIGAZINE



「Apple Vision ProよりもMeta Quest 3の方が優れている」とマーク・ザッカーバーグが語る - GIGAZINE



TikTok運営元のByteDanceがVRヘッドセット「Pico 5」開発を中止、「Pico 4」の売上がVR市場で低迷しているため - GIGAZINE



元Oculus最高技術責任者のジョン・カーマック氏が「戦いにもう疲れた」と言葉を残してMetaを辞任 - GIGAZINE



2022年Q1のVRヘッドセット出荷台数が前年同期比で241.6%も増加、「Quest 2」のMetaは圧倒的なシェアを獲得 - GIGAZINE

2024年03月06日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.