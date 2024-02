ページを保存してAIに記事の内容を覚えさせることで横断的に複数のサイトのデータをまとめて整理できるようにする「Zenfetch Personal AI」を使ってみたよレビュー

・関連記事

Adobeが生成AIでPDFファイルの要約・内容に関する質問に回答・ナビゲーション・テキスト出力が可能なAdobe Acrobatの新機能を発表 - GIGAZINE



Amazonが「大量のカスタマーレビューをAIが要約してまとめる機能」を導入することを発表 - GIGAZINE



Amazonの「AIによるカスタマーレビュー要約」機能の結果がネガティブ寄りで販売業者から不満の声 - GIGAZINE



YouTubeが「AIで動画の内容を自動で要約する機能」を実験中と明かす - GIGAZINE



講義や会議など長時間にわたるムービーをChatGPTの力で時間ごとに要約してくれるツール「summarize.tech」使ってみたレビュー - GIGAZINE

2024年02月24日 17時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.