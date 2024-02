1分間黒い円を集中して見つめるだけで集中力やモチベーションを高めることが可能な「oneminutefocus.com」

・関連記事

いろいろな集中法でダメだった人でも楽しく仕事をこなせるかもしれない「ランダムネスマシン」 - GIGAZINE



できるだけ気を散らさずにタスクへ集中するためのヒントとは? - GIGAZINE



人間はどうやって感覚に集中して注意を向けるのか? - GIGAZINE



どうしても集中が途切れがちなデジタル社会において集中力を高める方法とは? - GIGAZINE



プロスポーツ選手の視線が重要な局面で空間のある一点に定まる「Quiet Eye(視線固定)」はどのようにして起きるのか? - GIGAZINE



知らなければ集中することができない「集中とは何か」と「集中を持続させる方法」 - GIGAZINE



2024年02月09日 06時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.