Starlinkのシステムは1日当たり4200万GBのデータを送信できる

SpaceXが展開する衛星インターネット「 Starlink 」が1日当たり4200万GB=42PB(ペタバイト)以上のデータを配信していることを、SpaceXのエンジニアが明らかにしました。 Starlink's Laser System Is Beaming 42 Million GB of Data Per Day | PCMag https://www.pcmag.com/news/starlinks-laser-system-is-beaming-42-million-gb-of-data-per-day

2024年02月01日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

