宇宙から地上へのレーザー通信が毎秒200ギガビットを達成し新記録樹立、5分で映画1000本相当の2テラバイトを転送可能

・関連記事

中国の科学者チームは宇宙に漂う「宇宙ゴミ」を巨大なレーザー砲で破壊する可能性を模索 - GIGAZINE



アメリカ宇宙軍将軍が「ロシアと中国がアメリカの人工衛星を毎日攻撃している」と証言 - GIGAZINE



宇宙の太陽光をレーザーに変換、エネルギーとして使う技術が登場 - GIGAZINE



622MbpsでNASAがレーザーを使った宇宙とのデータ通信に成功 - GIGAZINE



ロシアはレーザーキャノンで宇宙ゴミを処分しようとしている - GIGAZINE



なんと中国が1万2992基の低軌道衛星ネットワークを構築してStarlinkの人工衛星を妨害する可能性大、「Starlink衛星は他の衛星を破壊できる」と主張 - GIGAZINE

2023年06月01日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.