2024年02月01日

トマトジュースが深刻な病気を引き起こすサルモネラ菌を殺してくれることが判明



トマトは健康や美容にいいことが知られており、意識してトマトジュースをよく飲んでいるという人もいるはず。新たな研究では、サルモネラ菌の一種であり腸チフスという危険な病気を引き起こす病原菌を、トマトに含まれる成分が殺してくれることがわかりました。



Antimicrobial properties of tomato juice and peptides against typhoidal Salmonella | Microbiology Spectrum

https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.03102-23





Tomato Juice’s Antimicrobial Properties Can Kill Salmonella | ASM.org

https://asm.org/Press-Releases/2024/January/Tomato-Juice-s-Antimicrobial-Properties-Can-Kill-S



Tomato Juice Can Kill Salmonella, The Bacteria That Terrorizes Our Guts : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/tomato-juice-can-kill-salmonella-the-bacteria-that-terrorizes-our-guts



腸チフスはサルモネラ菌の一種であるSalmonella enterica Typhi(チフス菌)が腸から血流に乗ることで発症し、発熱や腹痛、下痢などの症状を示します。腸チフスは食品の適切な取り扱いや抗生物質へのアクセスによって防ぐことができますが、依然として清潔な水や衛生設備が十分でない世界の多くの地域で、重大な公衆衛生上の問題となっています。2016年には広範囲の薬剤耐性を持つ腸チフスがパキンスタン全土で流行し、感染症の専門家らは記事作成時点でも、再び地域的・世界的な流行が引き起こされることを懸念しています。



そこで、コーネル大学の微生物学者であるジョンミン・ソン准教授らの研究チームは、トマトやトマトジュースがチフス菌を含む腸内病原体を殺すことができるのかを調べる研究を行いました。トマトは世界中の幅広い範囲で栽培・消費されており、抗菌ペプチドという抗菌活性を示す天然化合物が豊富に含まれています。そのため、トマトの抗菌活性を調べることが、ライフスタイル介入への潜在的なアプローチにつながると研究チームは説明しています。





まず、研究チームが実験室で培養したチフス菌を新鮮なトマトジュースに暴露すると、24時間以内にチフス菌が死滅したことが確認されました。トマトジュースの水素イオン指数(pH)は約4.5であり、研究チームはこのpH条件の比較増殖試験でチフス菌が順調に繁殖することを確認しているため、トマトジュースの酸性度によってチフス菌が死んだわけではないことも確かめられました。



続いて研究チームは、トマトのゲノムをスキャンして抗菌ペプチドをコードする遺伝子を探し、4つの初期候補から抗生物質耐性を持つチフス菌を殺した2つの抗菌ペプチドを特定しました。そして、この2つの抗菌ペプチドの形状をモデル化し、細菌の細胞膜との相互作用についてシミュレートを行ったところ、これらの抗菌ペプチドはチフス菌の細胞膜をわずか45分で破裂させることがわかりました。



さらなる調査では、トマトの抗菌ペプチドが腸チフスではなく非致死性の急性胃腸炎を引き起こすサルモネラ菌や、尿路感染症を引き起こす尿路病原性大腸菌(UPEC)などの排除にも有効であることが示されました。





ソン氏は、「私たちの研究は、トマトとトマトジュースがサルモネラ菌のような腸内細菌を排除できることを示しています」とコメントしました。今回の研究はあくまで細胞実験に過ぎないため、ただちに「トマトジュースをたくさん飲むと腸チフスが防げる」と言えるわけではありませんが、食事にトマトを取り入れることが公衆衛生の促進に有効である可能性を示唆しています。



なお、アジアやアフリカ、ラテンアメリカ、カリブ海諸国では栄養失調が問題となっており、64の発展途上国に住む2歳未満の子どもを対象にした研究では、45.7%が野菜や果物を食べていないことが示されました。そのため、トマトが発展途上国における腸チフスの流行を食い止められるかどうかは、価格と入手性にかかっているとのことです。