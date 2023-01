「抗うつ薬」が薬剤耐性菌を生み出してしまう危険性があることが実験で示される

けがや感染症など、抗生物質は細菌を殺して病気を予防するのに広く使われていますが、乱用や不適切な服用により抗生物質が効かない「 薬剤耐性菌 」が発生してしまうことが問題となっています。さらに、抗うつ薬のような抗生物質以外の薬でも、細菌が薬物耐性を獲得してしまうおそれがあることが新しい研究により発見されました。 How antidepressants help bacteria resist antibiotics https://doi.org/10.1038/d41586-023-00186-y 薬剤耐性菌は2019年だけで120万人の命を奪っていることが分かっているほか、犠牲者は今後さらに増えると予測されており、抗生物質が効かない薬剤耐性菌は世界的な脅威となりつつあります。一方、抗うつ薬は医薬品市場でのシェア率が4.8%と抗生物質の5%に匹敵し、アメリカだけで年間1万6850kgも消費されるなど抗生物質に並んで多用される傾向がありますが、抗うつ薬が薬剤耐性にどのように寄与するかはほとんど関心を払われてきませんでした。

2023年01月27日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

