2025年10月15日 12時30分 セキュリティ

T-Mobileの顧客の通話とテキストデータが暗号化されておらず家庭用のアンテナから取得される



ドイツに本社を置く世界有数のモバイルキャリアであるT-Mobileについてセキュリティ研究者が調査した結果、衛星通信を使ったネットワークが想定していたよりも脆弱(ぜいじゃく)だった可能性が指摘されています。研究者らは、完全に暗号化されていない衛星通信を家庭用のアンテナで傍受し、顧客の通話とテキストデータを取得することに成功したと報告しています。



T-Mobileは2022年に、SpaceXの衛星インターネット「Starlink」と提携して、インターネット環境のない場所でも携帯電話を利用可能にする「T-Mobile Starlink」を発表しました。衛星通信を使うユーザーは特別な機器や端末は必要なく、スマートフォン1台で衛星と直接通信が可能になります。T-Mobile Starlinkのベータテストは2025年2月に開始しています。



衛星通信システムは、通常の通信に比べて盗聴や傍受されるリスクが大きいと考えられています。そこで、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校、メリーランド大学カレッジパーク校のセキュリティ研究者らは共同して、T-Mobile Starlinkのネットワークを調査しました。結果として、研究者らは「T-Mobileの衛星通信は予想よりもはるかに脆弱でした」と述べています。



研究者らはまず、大学ビルの屋上に衛星放送受信アンテナを設置しました。このアンテナは市販の家庭用衛星放送受信機とほぼ同じもので、通信を受け取るために向きを自動で変えられるモーターと、テレビ電波をデータとして取り込むTVチューナーがついています。この装置を使って、空に見えるすべての衛星の中継チャンネルである「トランスポンダー」をスキャンしたところ、「衛星ごとに異なる信号の形式を解析し、電波から本来のインターネット通信データを復元するプログラム」を作ることができたと研究者らは報告しています。



衛星から取得して解析したデータには、一般市民の音声通話やSMS、機内Wi-Fiやモバイルネットワークからのインターネット通信のほか、企業や政府機関の内部通信、重要なインフラに関するデータなどが含まれていました。さらには、船舶からの暗号化された内部通信、沿岸船舶監視用の詳細な追跡データを含む軍事システムの暗号化されていない部分、その他警察の活動など、T-Mobile以外の通信も観測できたと研究者らは報告しています。





大規模なデータの漏えいが発生した理由について、論文では2点を挙げています。1点目はコストの面で、暗号化を有効にするには追加のライセンス料など直接的なコストがかかるほか、暗号化はネットワーク問題のトラブルシューティングを困難にするため緊急サービスの信頼性を低下させるという導入リスクもあります。2点目は、基地局などの通信網の末端からコアネットワークへデータを送る「バックホール通信」と呼ばれる形式にあります。T-Mobileでは遠隔地の通信にバックホール通信を用いており、バックホール通信では暗号化の行われない衛星通信を中継するため、意図して衛星通信を使用しているユーザー以外の情報も傍受できたというわけです。



T-Mobileは研究の報告を受け、速やかに通信を暗号化することで対応しました。T-Mobileの広報担当者は「昨年、この調査により、ごく少数の基地局からの限られた数の衛星バックホール通信で暗号化問題が明らかになり、すぐに修正されました。この問題はネットワーク全体に及ぶものではありませんでしたが、このようなことが二度と起こらないようにするための措置を講じています」と述べました。そのほか、研究者らの報告を受けた複数の通信事業者が対策を実施したことを確認できたと研究者らは述べています。



研究チームのリーダーを務めたカリフォルニア大学サンディエゴ校のアーロン・シュルマン氏は「誰も、衛星をすべてチェックしてスキャンし、そこに何があるのか​​確認されることはないだろうと想定していました。それが彼らのセキュリティ対策でした。衛星を介して送信されるデータが実際にはまったく暗号化されていなかったことに衝撃を受けました」と語りました。

