YouTubeの読み込み速度が低下する不具合が発生、原因は広告ブロッカー「Adblock Plus」
ネットゲームやその他のブラウジングではほとんど問題がないのに、YouTubeの視聴などを中心に読み込みが遅くなるという報告がネットに上がってきています。YouTubeは直近で広告ブロッカーを制限する動きを見せていることから、新たな規制が行われたのではないかという見方もありましたが、実際には広告ブロッカー・Adblock Plusのバージョン3.22使用時に発生する不具合だったことがわかりました。
Youtube started slowing video buffer with adblock enabled : r/youtube
https://www.reddit.com/r/youtube/comments/195octe/youtube_started_slowing_video_buffer_with_adblock/
YouTube appears to be reducing video and site performance for ad-block users | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/youtube-appears-to-be-reducing-video-and-site-performance-for-ad-block-users/
YouTube読み込み速度の低下は2024年1月14日ごろから報告されています。問題をソーシャル掲示板サイト・Redditに投稿したNightMean氏は、Adblock Plus有効時と無効時で読み込みの進捗が異なることがわかる動画を公開しています。
Youtube started slowing video buffer with adblock enabled
byu/NightMean inyoutube
ニュースサイトの9to5Googleは自分たちの環境でこの現象を確認。原因としては、YouTubeが人為的にタイムアウトするようなコードを入れていることだと述べました。
YouTube is slowing down for users with ad blockers in new wave
https://9to5google.com/2024/01/13/youtube-new-wave-slow-downs-ad-blocker/
YouTubeは2023年10月にAdblock Plusをブロックする措置を行ったため、今回も新たな広告ブロッカー対策を行ったものと推測されていました。
YouTubeが広告を消す「Adblock Plus」をブロックし始めて大混乱に、Adblock Plus公式も対応に乗り出す - GIGAZINE
しかし、今回起きている問題はAdblock Plus側に原因があることがわかっています。GitLabのページでは、Adblock Plusを3.22に更新してからパフォーマンスが低下している問題が2024年1月12日時点で報告されています。
Users reporting slow performance after updating to Version 3.22 (#1576) · イシュー · Adblock inc / Extensions / Adblock Plus / adblockplusui · GitLab
https://gitlab.com/adblockinc/ext/adblockplus/adblockplusui/-/issues/1576
開発者のトーマス・グライナー氏によると、Adblock Plusの広告フィルタリングエンジンであるEWFのコンテンツフィルターを改善した際、動的なウェブサイトで問題を引き起こす不具合が生じたとみられるとのこと。
Users reporting slow performance after updating to Version 3.22 (#1576) · イシュー · Adblock inc / Extensions / Adblock Plus / adblockplusui · GitLab
https://gitlab.com/adblockinc/ext/adblockplus/adblockplusui/-/issues/1576#note_1725604837
この問題による他の広告ブロッカーのユーザーへの影響はありません。
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