2024年01月16日 11時07分 ソフトウェア

YouTubeの読み込み速度が低下する不具合が発生、原因は広告ブロッカー「Adblock Plus」



ネットゲームやその他のブラウジングではほとんど問題がないのに、YouTubeの視聴などを中心に読み込みが遅くなるという報告がネットに上がってきています。YouTubeは直近で広告ブロッカーを制限する動きを見せていることから、新たな規制が行われたのではないかという見方もありましたが、実際には広告ブロッカー・Adblock Plusのバージョン3.22使用時に発生する不具合だったことがわかりました。



YouTube読み込み速度の低下は2024年1月14日ごろから報告されています。問題をソーシャル掲示板サイト・Redditに投稿したNightMean氏は、Adblock Plus有効時と無効時で読み込みの進捗が異なることがわかる動画を公開しています。





ニュースサイトの9to5Googleは自分たちの環境でこの現象を確認。原因としては、YouTubeが人為的にタイムアウトするようなコードを入れていることだと述べました。



YouTubeは2023年10月にAdblock Plusをブロックする措置を行ったため、今回も新たな広告ブロッカー対策を行ったものと推測されていました。



YouTubeが広告を消す「Adblock Plus」をブロックし始めて大混乱に、Adblock Plus公式も対応に乗り出す - GIGAZINE





しかし、今回起きている問題はAdblock Plus側に原因があることがわかっています。GitLabのページでは、Adblock Plusを3.22に更新してからパフォーマンスが低下している問題が2024年1月12日時点で報告されています。



開発者のトーマス・グライナー氏によると、Adblock Plusの広告フィルタリングエンジンであるEWFのコンテンツフィルターを改善した際、動的なウェブサイトで問題を引き起こす不具合が生じたとみられるとのこと。



この問題による他の広告ブロッカーのユーザーへの影響はありません。