OpenAIが2024年の選挙ラッシュでAIが悪用されることを防ぐための施策を発表

2024年1月13日に実施された台湾総統選挙では、選挙の数カ月前からAIを悪用して生成された偽情報が 拡散 されました。2024年は台湾総統選挙以外にもアメリカ、インド、インドネシア、ロシアなど世界各国で選挙が実施される「選挙イヤー」となる予定ですが、AIを悪用した選挙への不当な干渉が懸念されています。そんな中、チャットAI「ChatGPT」や画像生成AI「DALL·E」などを開発するOpenAIが選挙でのAI悪用を防ぐための取り組みを発表しました。 How OpenAI is approaching 2024 worldwide elections https://openai.com/blog/how-openai-is-approaching-2024-worldwide-elections

2024年01月16日 10時56分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

