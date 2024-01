2024年01月16日 11時20分 ハードウェア

Apple Watch Series 9/Ultra 2から血中酸素測定機能が削除される、特許侵害による輸入禁止を回避するため



Apple Watch Series 9/Ultra 2に搭載された血中酸素測定機能が医療機器メーカー・Masimoの特許を侵害しているとしてアメリカでの輸入・販売が禁止されていた件について、Appleが裁判所に提出した「特許侵害を回避するための再設計案」が認められたと報じられています。この再設計によって、Apple Watch Series 9/Ultra 2から血中酸素濃度測定機能が削除されます。



Apple readies Apple Watch Series 9 ban workaround by disabling blood oxygen functionality - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/15/apple-watch-blood-oxygen-feature-remove-ban/



Apple Watch drops blood oxygen features to dodge the import ban - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/15/24034324/apple-watch-ban-us-customs-decision



2023年10月、MasimoはApple Watchに搭載されている血中酸素測定機能が自社の特許を侵害していると訴えました。アメリカ国際貿易委員会(ITC)はこの訴えを認め、Appleに対してApple Watch Series 9/Ultra 2の輸入禁止を命じました。



Apple Watchの血中酸素ウェルネス測定機能は医療機器メーカー「Masimo」の特許を侵害しているとの裁定をアメリカ国際貿易委員会が下す - GIGAZINE





この判断を受け、AppleはApple Watch Series 9/Ultra 2の公式ストアでの販売を停止しました。ただし、ITCの輸入禁止命令はアメリカ国内のみなので、日本を含めたその他地域では記事作成時点でも購入可能です。



AppleがApple Watch Series 9とUltra 2の販売を中止、血中酸素測定機能の特許紛争をめぐり - GIGAZINE





その後、Appleは連邦酵素裁判所に輸入禁止命令の延期を訴え、これが認められたことからApple Watch Series 9/Ultra 2の公式販売は再開。さらにAppleは問題の根本である特許侵害を回避するために、Apple Watch Series 9/Ultra 2の再設計案を裁判所に提出していました。



IT系ニュースサイトの9to5MacにMasimoの弁護士が語ったところによると、AppleはApple Watch Series 9/Ultra 2から血中酸素濃度測定機能を削除するという再設計案を提出しており、関係者全員がこの再設計案に同意したそうです。





Masimoのグローバルコミュニケーションディレクターを務めるマット・ヒューウェル氏は「再設計されたApple Watchには血中酸素濃度測定機能が含まれておらず、Appleは責任を果たすための前向きな一歩を踏み出しました」とコメントしています。



この血中酸素測定機能が排除されたApple WatchはすでにApple Storeを初めとするアメリカ国内の小売店に出荷されているとのこと。ただし、Appleから連絡があるまで店頭販売はしないように指示されているそうです。