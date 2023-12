Googleがリアルタイムに高精度なレンダリングを実現する新技術「SMERF」を発表

・関連記事

映像から立体モデルを構築する技術がついに「物体の形状の変化」にまで対応した「HyperNeRF」をGoogleの研究者らが開発 - GIGAZINE



ムービーを高品質な3Dデータに変換できる手法が登場 - GIGAZINE



360度カメラで撮影した動画を読み込ませるだけで3D空間を構築するソフトウェアが登場、VRにも応用可 - GIGAZINE



2023年12月14日 17時15分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.