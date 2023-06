ムービーを高品質な3Dデータに変換できる手法が登場

画像・映像を立体に変換する技術「Neural Radiance Fields(NeRF)」で「カメラが移動しながら撮影した長めの映像」を扱うのは難しく、どうしても品質に難がありましたが、韓国科学技術院や国立台湾大学、Meta、メリーランド大学カレッジパーク校の研究者らが、長めの映像からでも品質の高い3Dデータをレンダリングできるようになる手法を編み出しました。 [2303.13791] Progressively Optimized Local Radiance Fields for Robust View Synthesis https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.13791 Progressively Optimized Local Radiance Fields for Robust View Synthesis https://localrf.github.io/ Immersive 3D Rendering from Casual Videos? - YouTube 画像・映像を立体に変換する技術「Neural Radiance Fields(NeRF)」は、3次元の位置情報と視界の方向を密度や色に対応させて、ボリューム表現を最適化しています。

2023年06月19日 11時20分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

