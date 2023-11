2023年11月24日 10時33分 メモ

一部「Pixel 8 Pro」のディスプレイが隆起していることが判明



ディスプレイの裏側から何かを押しつけた結果生じたような突起が「Pixel 8 Pro」に存在すると一部のユーザーが報告しています。Googleは突起の存在を認め、声明を発表しました。



Some Pixel 8 Pro displays have bumps under the glass [U: Google comments]

https://9to5google.com/2023/11/22/pixel-8-pro-display-bumps/



2023年11月20日頃から、Googleが2023年に発売したフラッグシップスマートフォン「Pixel 8 Pro」を所有する何人かのユーザーから、「画面を暗くした状態でディスプレイをよく見ると、一部が盛り上がって見える」との報告が行われました。



実際にユーザーが画面を撮影したものが以下。赤丸で囲った部分をよく見ると、ディスプレイが一部変形して影ができているのがわかります。





別の写真では、画面右上にも突起が生じているのがわかります。





別のユーザーが投稿した写真が以下。同じ箇所が隆起しています。





さらに別の写真。画面上部の3箇所だけでなく、他の場所も変形している模様。





Pixel 8 Proを分解したユーザーは、突起の位置にコンポーネントの一部が重なることを指摘しています。このことから、画面を触る時間が触れるにつれてコンポーネントがディスプレイに押しつけられたか、あるいは製造工程でへこみができた可能性があるとユーザーらは考察しています。





この指摘がニュースサイトの9to5google上で行われた後、Googleは「画面をオフにしているとき、あるいは特定の照明条件下で、デバイス内のコンポーネントによる小さな凹凸のようなものが一部のユーザーに見えることがあります。端末の性能や耐久性に影響はありません」との声明を発表しました。



隆起を報告したユーザーらは「タッチ機能や画質への影響はない」と述べていますが、隆起が時間の経過とともに悪化し、ディスプレイを損傷してしまうことを心配しているそうです。この問題が悪化した場合に備えて延長保証を求める声もあがっています。