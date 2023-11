無料で使えるシンプルで高速なVPNのWireGuard用の構成ファイルを管理してくれるサービス「WireHub」を使ってみた

GitHubかGitLabのアカウントでログインできます。今回は「Sign Up with GitHub」をクリックします。

・関連記事

プライバシー重視のVPNサービス「Mullvad VPN」が捜査令状を持った警察から顧客データを守り通せたことを報告 - GIGAZINE



iOS 16で一部のApple製アプリが勝手にVPN接続を回避して通信がダダ漏れになっていることが判明 - GIGAZINE



デジタル世界の「自由」は徐々に失われており「DRM義務化」「VPN非合法化」「アプリ更新への政府介入」といった最悪の状況に突き進む可能性がある - GIGAZINE



ロシアの検閲の標的になってしまったらどうなるのか?VPNサービスと政府とのいたちごっこの実情が明かされる - GIGAZINE



検閲・規制でアクセスできないサイトを見るためのVPNアプリ「Psiphon」レビュー - GIGAZINE

2023年11月15日 00時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.