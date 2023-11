DMCAを悪用するため65個のGoogleアカウントを駆使し約62万件のURLに削除要求を申請して検索結果から消し去った22名をGoogleが提訴

Google sues people who “weaponized” DMCA to remove rivals’ search results | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/11/google-sues-people-who-weaponized-dmca-to-remove-rivals-search-results/ Googleが提訴したのは、ベトナム在住のグエン・ヴァン・ドゥック被告とファム・ヴァン・ティエン被告、ならびに身元不明の20人です。被告らはプリントTシャツを販売するサイトの関係者で、Googleの検索結果からライバルTシャツ業者のウェブサイトを排除することを目的に、大量の削除要求を出していたとのこと。 アメリカの著作権法であるDMCAに設けられている「セーフハーバー条項」に基づき、Googleは著作権の侵害にあたるコンテンツの削除あるいは無効化を半自動化されたプロセスで行っています。被告らはこのDMCA違反に基づいた削除要求を、Googleに大量申請していました。

2023年11月15日 11時01分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

