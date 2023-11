わずか1分で10日間の天気を予測可能なAI「GraphCast」をGoogle DeepMindが発表、スパコンで数時間かけた予測より高精度

Google DeepMindが気象予測AI「 GraphCast 」を発表しました。10日間の天気を予測する場合、従来の気象予測システムではスーパーコンピューターを数時間稼働させる必要がありましたが、GraphCastでは1台のマシンを1分稼働させるだけで従来の予測システムを超える精度での予測が可能とアピールされています。 Learning skillful medium-range global weather forecasting | Science https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi2336 GraphCast: AI model for faster and more accurate global weather forecasting - Google DeepMind https://deepmind.google/discover/blog/graphcast-ai-model-for-faster-and-more-accurate-global-weather-forecasting/ 従来の天気予報システムは、気温や気圧などの観測データをもとに将来の気象を計算する数値天気予報(NWP)と呼ばれる手法を用いています。しかし、NWPには「計算アルゴリズムの構築には専門知識が必要」「計算を実行するためにスーパーコンピューターなどの非常にコストのかかる計算リソースが必要」といった問題が存在しています。 Google DeepMindが開発したGraphCastは 欧州中期気象予報センター(ECMWF) が公開している気象観測データセット「 ERA5 」に含まれている過去40年間の気象観測データを学習しており、将来の気象状況を迅速かつ高精度に予測できます。ECMWFの高分解能10日間大気予測モデル「HRES」で気象を予測するには数百台のマシンで構築されたスーパーコンピューターを数時間稼働させる必要がありますが、GraphCastではGoogle製AI特化プロセッサ「 TPU v4 」を1分稼働させるだけで予測可能です。

