機械学習で従来の3500倍以上高速かつコストが10万分の1に抑えられる気象予測モデル「NeuralGCM」をGoogle Researchが公開

Google Researchはこのモデルのソースコードとモデルの重みを非商用利用向けにGitHubで公開しており、他の研究者が新しい要素を追加して仮説をテストしたり、モデルの機能を改善したりすることができるようにしています。 GitHub - google-research/neuralgcm: Hybrid ML + physics model of the Earth's atmosphere https://github.com/google-research/neuralgcm

Google AI predicts long-term climate trends and weather — in minutes https://www.nature.com/articles/d41586-024-02391-9 NeuralGCMは、Google Researchが欧州中期予報センター(ECMWF)と共同で開発した革新的な気候モデルです。このモデルの最大の特徴は、従来の物理ベースのモデリング手法と最新の機械学習技術を融合させた点です。

・関連記事

Microsoftが10日間の世界の天気と大気汚染をたった1分で予測する超高速AI「Aurora」を発表 - GIGAZINE



Xでハリケーンの予測針路に誤報を疑うコミュニティノートが付けられたため気象学者が「人間が死ぬ可能性がある」と非難 - GIGAZINE



GoogleやGoogle DeepMindが2023年のAIとコンピューティングについての研究成果を振り返る - GIGAZINE



わずか1分で10日間の天気を予測可能なAI「GraphCast」をGoogle DeepMindが発表、スパコンで数時間かけた予測より高精度 - GIGAZINE



GPUを用いて高解像度&高速な天気予報を実現するシステム「FastEddy」が開発される - GIGAZINE

2024年07月24日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.