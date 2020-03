Googleが量子データに対応した機械学習ライブラリ「TensorFlow Quantum」を公開

Googleが ウォータールー大学 、 フォルクスワーゲン 、機密研究機関「 X 」と共同で、量子機械学習用のライブラリ「 TensorFlow Quantum(TFQ) 」を公開しました。TFQは、量子コンピューティングと機械学習の研究コミュニティを結びつけ、量子の構造をモデル化するためのツールです。 [2003.02989] TensorFlow Quantum: A Software Framework for Quantum Machine Learning https://arxiv.org/abs/2003.02989 Google AI Blog: Announcing TensorFlow Quantum: An Open Source Library for Quantum Machine Learning https://ai.googleblog.com/2020/03/announcing-tensorflow-quantum-open.html TensorFlow Quantum https://www.tensorflow.org/quantum TFQは、量子のノイズが存在する量子プロセッサ「 NISQ 」向けにGoogleが開発したフレームワーク「 Cirq 」を、既存のTensorFlowライブラリに統合したもの。既存のTensorFlow APIと互換性をもつ量子コンピューティングを実現しています。 量子機械学習のモデルを理解するためには、「量子データ」と「量子古典ハイブリッドモデル」をまず理解する必要があるとのこと。「量子コンピューター」や「量子データ」については、下記の記事で詳しく解説されています。 専門家は知識も経験も違う人々に対し「量子コンピューター」をどのように説明するのか? - GIGAZINE

・関連記事

Googleが1万年かかる計算問題を3分20秒で解き終える量子コンピューターを完成させる - GIGAZINE



Googleが世界で初めて実証した「量子超越性」にIBMが反論、量子コンピューターはシミュレートできるのか? - GIGAZINE



Amazonが量子コンピューティング・サービス「Amazon Braket」をAWSで提供すると発表 - GIGAZINE



Googleが量子コンピュータNISQ向けオープンソースフレームワーク「Cirq」パブリックアルファ版を発表 - GIGAZINE



専門家は知識も経験も違う人々に対し「量子コンピューター」をどのように説明するのか? - GIGAZINE

2020年03月10日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.