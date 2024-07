エルニーニョ現象を最速で18カ月前に予測できるAIモデルが登場

El Niño forecasts extended to 18 months with physics-based model https://phys.org/news/2024-06-el-nio-months-physics-based.html ENSOは、赤道太平洋の海洋温度が上昇する「 エルニーニョ現象 」と、インドネシア付近と南太平洋東部で海面の気圧が連動して変化する「南方振動」を合わせた呼び名です。ENSOは大気の動きと海洋温度が密接に連動した現象であり、世界規模で気候変化に影響を与えます。 研究チームが開発したXRO(EXtended nonlinear Recharge Oscillator)モデルは、ENSOが発生する赤道太平洋だけではなく、インド洋や大西洋など他の海洋における気候パターンがENSOの予測可能性に与える影響を季節毎に定量化することができることが特徴。これにより、XROモデルは従来のモデルよりも長期的かつ正確な予測が可能になったと研究チームは報告しています。

・関連記事

Microsoftが10日間の世界の天気と大気汚染をたった1分で予測する超高速AI「Aurora」を発表 - GIGAZINE



2023年に記録的な暑さをもたらしたエルニーニョ現象はほぼ消滅し今度は真逆の「ラニーニャ現象」が起きつつある - GIGAZINE



海の大気汚染の減少が皮肉にも「地球温暖化を加速」させてしまった可能性がある - GIGAZINE



2023年6月~2024年5月はずっと「過去最高に暑い月」だったとNASAが報告 - GIGAZINE



インドの首都デリーの気温が52.9度に達し過去最高を記録 - GIGAZINE

2024年07月09日 13時11分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.