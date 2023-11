AppleはAmazonと密約を交わし検索結果や製品ページの邪魔な広告を排除する「大規模な優遇措置」を受けていると報じられる

Amazonは2018年に「 Appleの公式ストアフロント 」を確立し、Apple未認定の再販業者を マーケットプレイス上から締め出す など、両社の結びつきは強固なものとなっています。新たに、「AppleはAmazonと密約を交わし、検索結果や製品ページに表示される『競合他社のジャンク広告』を減らす大規模な優遇措置を受けている」と報じられています。 Amazon gives Apple 'massive preferential treatment' in secret deal, report claims - 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/11/10/amazon-apple-special-deal-online-storefront/ Amazon reportedly blocks 'junk ads' on Apple product pages https://www.engadget.com/amazon-reportedly-blocks-junk-ads-on-apple-product-pages-045018125.html 2023年9月、アメリカの連邦取引委員会(FTC)が「違法行為により競争を妨害し独占力を行使して価格をつり上げた」として Amazonを提訴 し、その中では「Amazonが検索品質を悪化させるジャンク広告を意図的に増やしている」という点も非難されていました。 ところが、Business Insiderの レポート によると、「iPhone」や「iPad」といったApple製品の検索結果や製品ページでは、広告やオススメされる競合他社製品の少ない「クリーンなエクスペリエンス」が提供されているとのこと。 たとえば、Amazonの検索欄に「iphone」と入力して検索してみたところ、一番上に表示される広告はiPhoneやApple公式の電源アダプタのものでした。

2023年11月13日 11時46分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

