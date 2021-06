2021年06月14日 12時15分 ネットサービス

「AppleがApp Storeの検索結果で自社アプリを競合他社より上に表示していた」という指摘

AppleのApp Storeが反トラスト法(独占禁止法)に抵触しているとしてEpic GamesがAppleに対して起こした裁判の中で、「AppleがApp Store上で検索結果を操作している」ことを示すメールが提出されたと報じられています。



提出されたメールは、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOがAppleに向けて送ったもの。スウィーニーCEOは、「App StoreでDropboxを検索した際に、Googleの購入した広告がまず表示され、Dropboxよりも上にAppleの『ファイル』が表示された」と苦情を入れています。





AppleのApp Store部門ヴァイスプレジデントであるマット・フィッシャー氏はスウィーニーCEOからの苦情メールに対して「App Storeのオーガニック検索結果で、誰がDropboxの上に『ファイル』を表示することを許可しましたか?私たちがそんなことをしているとは知りませんでしたし、そうすべきだとも思いません」と回答し、「将来的に同様のリクエストがあれば、レビュー・承認のために私に連絡してください」と従業員に指示しました。



IT系ニュースサイトのThe Vergeに対して、Appleは電子メールの内容を「正確ではありません」と否定し、「ファイル」を意図的にDropboxよりも上に表示した事実はないと述べました。Appleは、App Storeの検索結果で「ファイル」がDropboxよりも上に表示されていたことは否定しませんでしたが、その実態は単なる技術的ミスであるとしています。





Appleによれば、「ファイル」はDropboxを追加して同期することが可能であるため、アプリのメタデータに「Dropbox」を追加したところ、App Storeで「Dropbox」を検索した時のランクが自動的に上がってしまったとのこと。



裁判では、「フィッシャー氏がAppleの競合アプリをApp Storeで積極的に紹介しないように指示していた」というAppleの従業員による証言もありましたが、フィッシャー氏はその証言内容を否定し、「従業員が大きく誤った情報を持っている」と指摘しました。



さらに、フィッシャー氏は裁判で「Appleは、私が2010年にApp Storeチームに参加する前から、Appleの競合アプリを宣伝してきましたし、現在も競合アプリを配信するだけでなく、ストア内で特集して宣伝しています。Appleはずっとこれを行っています」と述べました。





AppleはThe Vergeに対して「App Storeは、お客様がアプリを見つけてダウンロードするための安全で信頼できる場所であり、すべての開発者にとって大きなビジネスチャンスとなることを目指して作成されました。App Storeの検索には、『顧客が求めているものを手に入れる』という目標しかありません。私たちはそれをすべての開発者に公平な方法で行い、どの開発者や競合他社のものよりも私たちのアプリを有利にすることはありません。今日、開発者はアプリをリリースするための選択肢を多く持っており、それが私たちが世界中の顧客のためにアプリを開発するための簡単かつ公平で、素晴らしい機会を彼らに提供するために懸命に働いている理由です」とコメントしました。