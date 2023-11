Starlinkでアカウントがリセットされるバグが発生し影響を受けたユーザーがアカウントを復旧できず困惑

Apparent SpaceX Glitch Locks People Out of Starlink Accounts | PCMag https://www.pcmag.com/news/apparent-spacex-glitch-locks-people-out-of-starlink-accounts

SpaceXの人工衛星経由インターネット「Starlink」では、2023年11月9日頃から、一部ユーザーのStarlinkアカウントがリセットされてしまうバグが 発生 しています。しかし、今回のバグの影響を受けたユーザーがアカウントを復旧しようとしてもStarlinkは非会員向けの電話やチャットによるカスタマーサポートを展開していないため、会員資格を失った、さまざまなユーザーが困惑している様子が報じられています。 Starlink bug frustrates users: “They don’t have tech support? Just a FAQ? WTF?” | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/11/starlink-bug-frustrates-users-they-dont-have-tech-support-just-a-faq-wtf/

2023年11月13日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

