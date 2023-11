2023年11月09日 12時00分 サイエンス

「2023年が観測史上最も暑い年になるのはほぼ確実」と科学者が訴える、2024年はさらに暑くなる可能性も



2023年は観測史上まれに見る猛暑が続いていることが報じられており、2023年7月は「1880年以降で最も暑い月」だったと認定されているほか、2023年9月も観測史上最も暑い9月だったことが報じられています。新たに、欧州連合(EU)の気象情報機関であるコペルニクス気候変動サービスが、「2023年が観測史上最も暑い年になるのはほぼ確実」だと訴えました。



2023年は猛暑によって世界中で大規模な山火事が発生し、熱波による死亡例も数多く報告されています。原因としては、温室効果ガス排出量の増加や森林伐採などによる人為的な地球温暖化のほか、熱帯太平洋の海水温上昇によって世界中の気候に影響が及ぶエルニーニョ現象や、2022年に発生したトンガの大規模な火山噴火によって放出された水蒸気も挙げられています。



新たにコペルニクス気候変動サービスは、2023年10月の世界の平均地上気温が15.3℃であり、1991年~2020年の10月平均気温を0.85℃上回ったほか、過去の観測史上最も暖かかった2019年10月の平均気温より0.4℃高かったと報告しました。2023年10月の気温偏差は、全データセットのうち2023年9月に次いで2番目に高かったとのことです。



さらに、2023年1月~10月の世界平均気温は1850年~1900年の平均を1.43℃も上回っており、記事作成時点で歴史上最も暑かった2016年の10カ月平均より0.1℃高かったと、コペルニクス気候変動サービスは報告しています。



以下のグラフは、1940年1月~2023年10月の気温偏差を月ごとにプロットしたもので、観測史上最も暑かった2016年を薄めの太い赤線で、2023年を濃くて太い赤線で示しています。1月~4月は2016年の方が例年より暑かったものの、5月はほぼ同等であり、6月~10月は5カ月連続で2016年を上回っているのがわかります。





コペルニクス気候変動サービスの副局長を務めるサマンサ・バージェス氏は、「2023年10月は世界の気温記録が4カ月間にわたって塗り替えられたのに続き、例外的な異常気温が見られました。現在、産業革命以前の平均気温を1.43℃上回っています」と述べ、2023年11月30日に始まる第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)に向け、野心的な気候変動対策の緊急性が高まっているという見解を示しました。



インペリアル・カレッジ・ロンドンの気候科学者であるフリーデリケ・オットー氏は、「記録的な猛暑は、記録的な人的被害が出ることを意味しています。今年1年間で、極端な熱波や干ばつがこの異常な気温によってさらに悪化し、数万人もの死者、生計を立てられなくなった人々、避難民などを出しました」「だからこそ、パリ協定は人権条約なのであり、その目標を守らないことは大規模な人権侵害になるのです」と主張しました。



なお、記事作成時点で生じているエルニーニョ現象は2024年の春まで続くとみられています。一般的に、エルニーニョ現象の影響は発生の翌年に現れるため、2024年はさらに気温が高くなる可能性が高いとのことです。