自動車を所有者が修理できる「自動車修理法」が圧倒的多数で可決、自動車メーカーに対して認定ディーラーと同様の車両データを消費者や独立系修理業者に提供することを求める

Maine Question 4, "Right to Repair Law" Vehicle Data Access Requirement Initiative (2023) - Ballotpedia https://ballotpedia.org/Maine_Question_4,_%22Right_to_Repair_Law%22_Vehicle_Data_Access_Requirement_Initiative_(2023) 2023年11月7日、アメリカのメイン州で消費者が自分の所有する自動車を自身の手で修理する権利を求める自動車修理法に関する住民投票が実施されました。投票では、「自動車メーカーに対して、車載診断システムを標準化し、それらのシステムと機械データへのリモートアクセスを自動車の所有者や独立した修理業者に提供するよう要求しますか?」というシンプルな質問が住民に投げかけられています。この投票の有効票における賛成票は84.3%、反対票が15.7%となったため、圧倒的賛成多数で自動車修理法が可決されることとなりました。

2023年11月7日(火)、アメリカ・メイン州で自動車を 修理する権利 を求める法律が圧倒的賛成多数で可決されました。これは一般消費者にとって大きな勝利であり、自動車関連の修理する権利に対するロビー活動や法廷闘争に多額の資金を費やしてきた自動車メーカーにとっては大きな打撃となります。 Voters Overwhelmingly Pass Car Right to Repair Law in Maine https://www.404media.co/voters-overwhelmingly-pass-car-right-to-repair-law-in-maine/

2023年11月09日 12時08分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, Posted by logu_ii

