暑すぎて世界の平均気温が2日連続で史上最高記録を更新

2024年夏は 記録的な暑さだった2023年夏 に負けないほど暑い日が続いています。新たに、EUの気候変動研究機関のコペルニクス気候変動サービス(C3S)が「世界の1日の平均気温が、2024年7月21日と22日の2日連続で最高値を記録した」と発表しました。 New record daily global average temperature reached in July 2024 | Copernicus https://climate.copernicus.eu/new-record-daily-global-average-temperature-reached-july-2024 C3Sは世界中の気温観測記録を収集しており、収集したデータをもとに「世界の1日の平均気温」を算出して 公開 しています。それによると、2024年7月21日には17.09度という1940年以来最高の平均気温が記録され、翌日の7月22日には17.15度を記録して最高平均気温をふたたび更新しました。

