2020年02月25日 11時23分 サイエンス

2020年1月は「史上最も暖かい1月」だったことが判明、2020年はずっと気温が高い見通し



過去最高の暖かさだった2019年12月に引き続き、2020年1月も世界的に暖かい1月だったことが、複数の気象機関の発表により判明しました。



Global Climate Report - January 2020 | State of the Climate | National Centers for Environmental Information (NCEI)

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202001



Assessing the Global Climate in January 2020 | News | National Centers for Environmental Information (NCEI)

https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202001



Surface air temperature for January 2020 | Copernicus

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-january-2020



January was the warmest on record, NOAA says, and above-average temperatures are likely to continue through the rest of 2020 - CNN

https://edition.cnn.com/2020/02/13/weather/warmest-january-noaa-climate-trnd/index.html



アメリカ海洋大気庁(NOAA)は2020年2月13日に、「2020年1月は、これまで最も暖かい1月だった2016年1月の記録を0.02度上回り、史上最高記録を塗り替えました」と発表しました。



Of the 1,681 months of the climate record, only March 2016, February 2016 and December 2015 each had a greater temperature departure from avg than #January 2020: @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/B0Qry73kET — NOAA (@NOAA) February 13, 2020



NOAAによると、過去1681カ月(約140年分)に及ぶ観測記録のうち、月平均気温と実際の気温との差が2020年1月より大きかったのは、2015年12月・2016年2月・同年3月の3回しかないとのこと。また、「2016年の記録はエルニーニョ現象により引き起こされたものでしたが、2020年1月の記録はエルニーニョ現象の影響なしに高い気温が観測された点で特筆すべき」と、NOAAは指摘しています。



NOAAだけでなくEUのコペルニクス気候変動サービス(C3S)も同様に、「2020年1月の平均気温は、1981年~2010年までの1月の平均気温よりも0.77度暖かく、以前の記録の中で最も暖かった1月の記録をわずかに上回りました」と発表しました。



同時に発表された以下のグラフでは、1979年1月~2020年1月までの各月が、1981年~2010年までの月平均気温とどれだけの差があるかが表されていて、黒い線が各年1月のものです。2000年ごろを境に赤い線の伸びが大きくなっているのを見ると、平均気温との差が大きくなりつつあることがわかります。





特にヨーロッパやロシアの気温は異常に高く、2020年1月のヨーロッパ全体の平均気温は1981年~2010年までの1月の平均気温より3.1度も高かったほか、ノルウェーからロシアにまたがる多くの地域で、1981年~2010年までの1月の平均気温を6度も上回ったとのことです。





世界的な気温の上昇を示す観測結果から、国立環境情報センター(NCEI)は、「2020年は記録上最も暖かい年トップ5に入る可能性が非常に高い」との予測結果を発表し、引き続き気温が高い状況が続くことを示唆しました。



一方、ほぼ唯一の例外がアメリカのアラスカ州です。2020年1月のアラスカ州は2012年1月以来最も寒く、記録のうち13番目に寒い1970年1月と同じ気温だったとのこと。





アラスカ州アンカレッジにある国立気象局アンカレッジ支部はTwitterで、「やりました!2020年1月はこれまでで初めて22ヶ月連続でその月の平均気温を下回りました。アラスカ州のみなさんが、もし1月に寒いなと感じていたら……それは正解です!」とやや高めのテンションで報告しました。



We did it!!! January 2020 was the first below normal temperature month in 22 consecutive months! The last time was February of 2018. It was the 8th coldest January and also the 14th coldest month on record. If you felt like January was cold…you were right!!! #Cold #Alaska pic.twitter.com/04UQofKKUx — NWS Anchorage (@NWSAnchorage) February 1, 2020