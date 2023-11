YouTubeのアンチ広告ブロッカーはなぜ「プライバシー規則違反」と主張されているのか？

YouTubeが2023年10月ごろから本格的に開始した広告ブロッカーの規制に対し、複数のプライバシー活動家や政治家がプライバシー侵害であるとの声を上げています。このYouTubeの「アンチ広告ブロッカー」が、EUの eプライバシー指令 に抵触しているとの主張の根拠や今後の展開について、IT系ニュースサイトのThe Vergeがまとめました。 YouTube’s ad blocking crackdown is facing a new challenge: privacy laws - The Verge https://www.theverge.com/2023/11/7/23950513/youtube-ad-blocker-crackdown-privacy-advocates-eu 広告と広告ブロッカーの戦いは新しいものではありませんが、YouTubeが2023年に広告ブロッカーを阻止するための「世界的な取り組み」を開始したことで、この話題への関心が再燃しました。

2023年11月08日 13時52分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

