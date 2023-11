Googleフォトの物体を消したり拡大したりできる「編集マジック」は免許証や領収書では利用不可なことが判明

Pixel 8およびPixel 8 ProのGoogleフォトアプリでは、画像内の物体を削除したり拡大・縮小したりできる「編集マジック」を利用可能です。しかし、免許証など一部の被写体では編集マジックの利用が制限されていることが明らかになりました。 Google Photos' Magic Editor will refuse to make these edits https://www.androidauthority.com/google-photos-magic-editor-prohibited-edits-3383291/ 海外メディアのAndroid Authorityによると、Android向けGoogleフォトアプリのバージョン6.60で以下のようなエラーメッセージが発見されたとのこと。エラーメッセージには、Googleフォトでは「本人確認書類」「領収証」などの 生成AI関連利用規約 に反する被写体を編集できないと記されています。

