Natureが室温超伝導の論文を撤回、同一著者の過去の論文が撤回されてから1年2カ月ぶり2度目の撤回へ

ロチェスター大学の ランガ・ディアス 氏が率いる研究チームが2023年3月8日に公開した室温超伝導に関する論文について、論文を掲載していたNatureが撤回することを決定しました。ランガ・ディアス氏の論文がNatureから撤回されるのは2022年9月以来、約1年2カ月ぶりの2回目となります。 Retraction Note: Evidence of near-ambient superconductivity in a N-doped lutetium hydride | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-023-06774-2 Nature retracts controversial superconductivity paper by embattled physicist https://www.nature.com/articles/d41586-023-03398-4 超伝導 は特定の金属や化合物を極端に冷却した際に電気抵抗がゼロになるという現象であり、室温程度で物質が超伝導となる「 室温超伝導 」は、リニアモーターカーや量子コンピューターなどさまざまな新技術への応用が期待される夢の技術です。多数の研究者が実現のために研究を行っており、ディアス氏も室温超伝導の研究者の1人でした。 ディアス氏らの研究チームは2020年10月に 室温超伝導を実現したとする論文を発表 していましたが、生データが不足していたり、再現実験が失敗したりしたことを受けて2022年9月にNatureから撤回されました。2022年9月の撤回については下記の記事で詳しく解説しています。 夢の「室温超伝導」の論文はいかにして白紙になったのか - GIGAZINE

