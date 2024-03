世界に衝撃を与えた「室温超伝導」の論文を巡る一大スキャンダルの内幕についての詳細レポートをNatureが報告

特定の金属や化合物を極端に冷却した際に電気抵抗がゼロになる現象を 超伝導 と呼び、この超伝導を室温で発生させる 室温超伝導 は、リニアモーターカーや量子コンピューターなどへの応用が期待される夢の技術です。そんな室温超伝導を発見したとする論文を科学誌のNatureで2回も発表し、いずれも後に撤回されたロチェスター大学の ランガ・ディアス 氏を巡るスキャンダルの内幕について、科学誌・Natureのニュースルームが一連の経緯についての調査結果を報告しています。 Superconductivity scandal: the inside story of deception in a rising star's physics lab https://www.nature.com/articles/d41586-024-00716-2

2024年03月12日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

