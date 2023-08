常温常圧の「超電導」に関する論文の混乱と再現可能性について科学雑誌Scienceが再び解説

・関連記事

「室温かつ常圧で超電導状態になる物質」を開発したとする論文&ムービーが公開される - GIGAZINE



「常温常圧で超電導を実現する」という夢の論文の真偽はいかに? - GIGAZINE



常温常圧で「超電導」になる物質を合成したとする論文について科学雑誌Scienceが解説 - GIGAZINE



「室温かつ常圧で超電導が可能になる」技術でどのようなことが実現可能になるかについての議論が白熱中 - GIGAZINE





2023年08月02日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.