研究者がボルバキアに感染させた蚊がデング熱を大幅に減らしている

デング熱感染を防ぐため、非営利団体「ワールド・モスキート・プログラム(WMP)」の研究者らは蚊に「 ボルバキア 」という細菌を感染させて世に放っています。この取り組みの結果が報告され、一部地域ではデング熱が97%減少したことが明らかになりました。 Dengue rates plunged after release of lab-altered mosquitoes – DW – 10/31/2023 https://www.dw.com/en/dengue-rates-plummeted-in-colombia-after-lab-infected-mosquito-release/a-67268943 ボルバキアに感染したオスの蚊は、非感染メスと交配した際に子孫を残すことができなくなる場合があります。WMPは、デング熱、ジカウイルス、黄熱病など、生命を脅かす媒介感染症のまん延を食い止めるため、これらの感染症が多発している地域へボルバキアに感染した蚊を数百万匹散布しています。 感染した蚊は2015年にコロンビアの都市ベロで試験的に放たれた後、研究者たちは近隣の都市メデジンとイタグアに活動を拡大。2022年4月までに、ベロとイタグイでは蚊の約80%が交配によってボルバキアに感染し、メデジンでは約60%が感染したと報告されました。

2023年11月07日 09時00分00秒 in 生き物, Posted by log1p_kr

