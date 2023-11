OpenAIがコーディング不要でChatGPTをカスタムできる「GPTs」発表＆自分のGPTsを公開できる「GPT Store」も展開予定

また、GPTsはAPIの呼び出しにも対応しており、メールの内容を読み取らせたり買い物アシスタント機能を備えさせたりといったカスタムも可能。さらに自動ワークフロー構築サービス「Zapier」もGPTsへの対応を発表しており、自分好みに作成したGPTsを自動ワークフローの中に組み込めるようになりました。 Create custom versions of ChatGPT with OpenAI and Zapier https://zapier.com/blog/gpt-assistant/

2023年11月07日 10時32分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

