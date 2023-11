2023年11月07日 08時00分 メモ

地球上から人間が消えたら1年後の世界はどうなるのか?



「もし全ての人類が突然消えてしまったら、世界はどうなるのか?」という疑問に対して、都市デザイン、コミュニティおよび地域計画の専門家が回答しています。



If humans went extinct, what would the Earth look like one year later?

https://theconversation.com/if-humans-went-extinct-what-would-the-earth-look-like-one-year-later-199737





「地球上から人類が突然消滅したら世界はどうなるのか?」という疑問は、サイエンス・フィクションなどの作品で描かれることがあります。研究者や専門家もしばしばこの疑問に具体的なイメージを示しており、例えば以下の記事では、科学や歴史などについてアニメーションで解説するYouTubeチャンネルのTED-Edが、「人類が消えてしまった後の世界」としてさまざまな可能性を示しています。



もしも地球上から突然全ての人間が消失したら世界はどうなるのか? - GIGAZINE



ニュースメディアのThe Conversationでは、子どもから純粋な疑問を受け付けてそれに回答する「Curious Kids」というシリーズを実施しています。そこに寄せられた「もし人類が絶滅したら、1年後の地球はどうなっているでしょうか?」という質問に対し、アイオワ州立大学で都市デザイン、コミュニティおよび地域計画分野の准教授を務めるカールトン・バスマジアン氏が、町や都市、コミュニティ形成の観点から回答しています。



もし「人類が絶滅した1年後の世界」へ訪れることができたのなら、最初に異変に気づくのは「目」ではなく「耳」によるものだとバスマジアン氏は指摘しています。「人類が絶滅した世界はあまりにも静かで、普段人々がどれほど騒音を立てて生活していたかを理解することになるはずです」とバスマジアン氏は述べています。



また、次に空の様子に気づくと考えられます。バスマジアン氏によると、人類がいなくなって1年もしたら、人間が作り出すスモッグやチリは全てなくなり、風と雨が1年かけて地球の表面をこすり洗いするような形になるため、「空はもっと青く、空気はもっと澄んでいる」そうです。





もし、人類が絶滅した1年後の世界でかつての自分の家に帰ることができた場合、いくつもの異変が間違いなく存在していることに気づくことになります。まず、給水システムを管理する人がいない以上、水道は機能しません。ただし、人類が突然いなくなる瞬間は水道管に水が入ったままのため、最初の寒波が到来した際に、水道管内の水が凍って破裂させている可能性も高くなります。加えて、発電所が止まっていることから電気や電波も当然に存在せず、また人類の活動が一切ないことでホコリはたまりっぱなしになっているはずです。



その他、いなくなった人類の代わりに他の生き物を多く目にすることになります。部屋の中には、人類がいたころはさまざまに対処していたであろうさまざまな種類の虫が飛び交います。家の近所にはネズミやアライグマ、キツネ、ビーバーといった小動物が現れ、1年後にはまだいないかもしれませんが、地域によってシカ、コヨーテ、クマといった大きな動物も数年かけて都市に現れると考えられます。これには、動物を支配する人類がいなくなるというのもありますが、電灯によって狂っていた自然界のリズムが戻ることで、夜が自然動物にとって過ごしやすい暗さになることも影響します。家畜やイヌ・ネコといったペットは一部が野生化しながらも、多くはより大きな野生動物に捕食されてしまう可能性が高いです。





バスマジアン氏によると、「1年後」という短い時間では、道路や橋、建物といった建造物はほぼ同じように見えるとのこと。ただし10年もすると、亀裂が生じていたり、亀裂から植物が発生していたりと、大きな変化も見られます。これは、地球が常に動いているため圧力がかかり続けるという原因と、金属製のものはボルトや柱がさびてしまう問題が影響しています。一方で、さびることがないコンクリートの橋や高速道路などは、何世紀にもわたって存続することが考えられます。



人類は地球で生きていますが、同時に人類の存在、そして人類が世界を大切にしようとする試みなしでは、世界は存続できない可能性があります。バスマジアン氏は「人類が突然消えた後の世界は、私たちが地球をどのように扱ってきたかについて何かを明らかにするでしょう」と述べています。