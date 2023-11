2023年11月07日 07時00分 アート

世界中のあらゆる既知の果物を描いた7500枚の水彩画を1886年にアメリカ政府が依頼、高解像度でダウンロード可能



写真技術が発達した現代では、植物や果物などの記録を撮影して保存することは簡単です。しかし、写真が発達する前の時代では、観察したものを写真として残すことは困難でした。1886年にアメリカ合衆国農務省(USDA)が、リンゴやサクランボ、ブドウ、柿などの果物を水彩画として描くことを数多くのアーティストに依頼しています。



アメリカ国立農業図書館の責任者であるスーザン・フーゲート氏は「初期の研究者は、果物などをフィルムカメラやデジタルカメラで撮影することはできませんでした。そこで、USDAは1886年から1942年にかけて、果物に関する水彩画や線画、樹脂製のモデルなどの制作をさまざまなアーティストに依頼しました」と述べています。





約21名の画家によって描かれた果物の水彩画は7497点にもおよび、農民向けの会報誌や回覧物、年次報告書などに用いられたとのこと。以下はそのコレクションの一部です。



1910年にジェームズ・マリオン・シャルによって描かれた「ヨーク」と呼ばれるリンゴの水彩画。



york apples, painted by james marion shull, 1910 pic.twitter.com/HEz87gkyev — old fruit pictures (@[email protected]) (@pomological)



「マスカット・ノワール・プレコチェ」というブドウの品種を描いたアマンダ・アルミラ・ニュートンによる1911年の水彩画



muscat noir precoce grapes, painted by amanda almira newton, 1911 pic.twitter.com/Byjs2Ha3GO — old fruit pictures (@[email protected]) (@pomological)



デボラ・グリスコム・パスモア作「ビリアー・ピーチ」



bilyer peaches, painted by deborah griscom passmore, 1901 pic.twitter.com/V6giB1lryH — old fruit pictures (@[email protected]) (@pomological)



同じくパスモア作「プラタノ・モラード・バナナ」



platano morado bananas, painted by deborah griscom passmore, 1907 pic.twitter.com/MIt7SYhG3x — old fruit pictures (@[email protected]) (@pomological)



これらの水彩画や線画などの作品は、アメリカ・メリーランド州ベルツビルの国立農業図書館に保存されており、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのアメリカにおける植物画の中でも最も貴重な収蔵品となっています。国立農業図書館は当初、これらのコレクションを高解像度で閲覧したいユーザーに対して、ペイウォールを設定していましたが、電子フロンティア財団の活動家パーカー・ヒギンズ氏は2015年にUSDAに対して情報公開法に基づくペイウォールによる収益の公開を請求し、画像の一般公開を求めました。



ヒギンズ氏らの働きかけによって、USDAは2019年にこれらのコレクションに関する完全なデジタルアーカイブや高解像度バージョンを無償公開しました。



なお、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、USDAの水彩画コレクションを元にしたデータセットでNVIDIAの画像生成モデル「StyleGAN2-ada」をトレーニングすることで、「リンゴが別のフルーツに変化するアニメーション」を生成したと報告されています。



国立農業図書館が保存する、約7500枚の果物の水彩画のデータは、以下のダウンロードリンクをクリックするとただちにTorrent形式のファイルがダウンロードされるほか、Torrentのマグネットリンクを利用してダウンロード可能です。



