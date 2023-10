2023年10月17日 10時41分 ネットサービス

LinkedInが従業員668人のレイオフを発表



職歴やスキルを記載して他社と交流を図るビジネス特化型SNS「LinkedIn」の運営元が688人の従業員をレイオフしたと発表しました。



October 2023 Update

https://news.linkedin.com/2023/october/october-2023-update





LinkedIn lays off nearly 700 employees — read the memo here

https://www.cnbc.com/2023/10/16/microsoft-owned-linkedin-lays-off-nearly-700-read-the-memo-here.html



LinkedIn confirms it will cut a further 668 jobs, bringing the total to nearly 1,400 this year | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/10/16/linkedin-layoffs-2/



LinkedInは「人事異動は難しいことですが、私たちのビジネスを管理する上で必要かつ慣例的なものでもあります」と前置きし、エンジニアリング、製品、人材、財務の各チームで約668人をレイオフしたことを明かしました。



2023年にLinkedInがレイオフを発表するのは、これが2回目です。前回は716人の従業員がレイオフを受け、一部のチームが廃止・統合されたことがわかっています。





2003年にサービスを開始したLinkedInは、2016年にMicrosoftに262億ドル(当時約2兆8000億円)で買収された後、財務やその他の経営指標の透明性が著しく低下しました。同社の売上高成長率は8四半期連続で鈍化していて、Microsoftが2023年7月に発表した通期決算報告によれば、過去2年間で四半期ごとに会員数が増加しているにもかかわらず、2023年第2四半期の売上高成長率はわずか5%しか増加しなかったとのこと。



LinkedInは「私たちは組織構造を改革し、意思決定を合理化する一方で、将来のための戦略的優先事項への投資を継続して、組合員と顧客に価値を提供し続けられるようにしています。私たちは、レイオフの期間中は影響を受ける全従業員を全面的に支援し、従業員が配慮と敬意をもって処遇されるよう尽力します」と述べました。





CNBCの報道によると、LinkedInはインドでの採用を強化しているとのことです。