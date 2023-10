Appleが「未開封のiPhoneに最新のソフトウェアアップデートを適用できる」システムを導入する可能性が報じられる

iPhoneを購入して最初に起動した際、デバイスにインストールされているiOSのバージョンが古く、すぐにソフトウェアアップデートを行った経験がある人もいるはず。しかし、AppleがiOSアップデートを未開封のiPhoneに適用できるシステムを導入する可能性をBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。 Apple October 2023 Executive Promotions: New VPs of Retail, Software, Operations - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-15/apple-october-2023-executive-promotions-new-vps-of-retail-software-operations-lnrh4t94

2023年10月17日 10時36分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1r_ut

