2024年03月25日 12時26分 モバイル

未開封のiPhoneが化粧箱の中でソフトウェアアップデートできるようになる「Presto」システムが間もなく登場か、iOS 18でホーム画面がよりカスタマイズできるようになるとのウワサも



Appleは小売店舗のApple Storeにおいて、化粧箱に入った状態の未開封のiPhoneをワイヤレスでソフトウェアアップデートできるようにする「Presto」と呼ばれるシステムを導入しようとしていることが、Bloombergの報道で明らかになりました。



Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者が、Appleが「Presto」と呼ばれるシステムを導入予定であると報じました。Prestoは2024年4月にアメリカのApple Storeで展開され、初夏までにはアメリカのすべてのApple Storeで利用可能となる模様。Prestoは2023年末から一部のApple Storeでテストされていたそうです。





未開封のiPhoneをソフトウェアアップデートするシステムをAppleが開発していることについては、2023年10月に初めて報じられました。その後、Apple関連の情報を取り扱う9to5Macが、iOS 17.2ベータ版のソースコードを分析することで、Prestoに関する複数のフレームワークの存在を発見しています。



Prestoは未開封の化粧箱に入ったiPhoneの電源を遠隔でオンにし、ソフトウェアアップデートを実施し、その後電源を切ることが可能となります。これにより、Apple Storeで新しいiPhoneを購入する人は、化粧箱から取り出したあとにiPhoneをソフトウェアアップデートする必要がなくなります。



この他、Appleは2024年リリース予定の次期メジャーアップデートである「iOS 18」を、同社史上最大のアップデートにすることを計画していると報じられています。なお、iOS 18は人工知能(AI)を用いた機能が主なアピールポイントとなる模様。



これだけではなく、AppleはiOS 18においてよりカスタマイズ可能な新しいホーム画面を導入するのではないかとも報じられています。iOSにおいてホーム画面に並ぶアプリアイコンは、一定の統一性を確保するために、ホーム画面上の目に見えないグリッド上に固定されるように配置されます。iOS 18ではアプリアイコンがより自由に配置できるようになり、アプリアイコンとアプリアイコンの間に空白を設けられるようになるとのこと。



なお、Appleは2022年にリリースされたiOS 16からロック画面のカスタマイズ機能が追加されており、iOS 18で追加されるホーム画面のカスタマイズ機能も同様のものになるのではと9to5Macは予想しています。



