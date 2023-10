「原神」がチートやプライベートサーバーの運営者を著作権侵害で提訴

・関連記事

「原神」を開発したmiHoYoは「Apple税」回避の試みに2度失敗している - GIGAZINE



PC版「原神」のアンチチートシステムを逆手にとってアンチウイルスを無効にするランサムウェア攻撃が発見される、「原神」をインストールしていなくても標的に - GIGAZINE



「原神」がリリースから1年の売上でフォートナイトを超えて歴代1位に、ポケモンGOの倍以上の売上を記録 - GIGAZINE



人気ゲーム「原神」が二次創作マンガ&小説の出版が自由にできるようにガイドラインを改訂 - GIGAZINE



原神のキャラや美少女アバターのアニメーションをPCやスマホの壁紙にできるmiHoYo公式ライブ壁紙アプリ「N0va Desktop」の使い方 - GIGAZINE



2023年10月17日 09時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.