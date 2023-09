第13世代Intel Core i7プロセッサ＆NVIDIA GPUでCPU性能とGPU性能が従来の2倍増しな「Surface Laptop Studio 2」

さらに、ハイエンドなグラフィックス性能とDolby Atoms搭載の4台のOmnisonicスピーカーにより、エンタメ利用時の没入感が高まります。 また、Windows Studioエフェクトを搭載した新しい広角カメラは、SurfaceのノートPCとしては過去最高の性能を発揮するとのこと。 価格は、ストレージとメモリが最小でグラフィックスにIntel Iris Xeを選ぶと税込33万6380円。同じくストレージとメモリが最小でグラフィックスをNVIDIA GeForce RTX 4050にすると税込39万7980円。また、NVIDIA GeForce RTX 4060を選ぶとストレージは1TB、メモリは64GBになり税込53万6580円に、NVIDIA RTX 2000 Adaの場合はストレージが1TB、メモリが32GBになって税込58万2780円です。 ・つづき Microsoftが「Surface Laptop Go 3」「Surface Laptop Studio 2」「Surface Go 4」「Surface Hub 3」を発表 - GIGAZINE

Microsoftが14.4型ディスプレイを備えた、ラップトップモードとスタジオモードの2つのスタイルが選べるノートPC「 Surface Laptop Studio 2 」を発表しました。CPUはIntelの第13世代Core i7-13700Hを搭載。GPUにはNVIDIAのRTX 4060とRTX4050、さらにモバイルワークステーション向けのRTX 2000 Ada Generationも選択可能で、従来機に比べてCPU性能とGPU性能がともに2倍に向上しているとのことです。 Surface Laptop Studio 2:唯一無二のノート PC | Microsoft Surface https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-laptop-studio-2/8rqr54krf1dz NVIDIA Studio Lineup Adds RTX-Powered Microsoft Surface Laptop Studio 2 | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2023/09/21/surface-studio-chaos-dlss-resolve-tensor-rt/ Meet the new Surface Laptop Studio 2 - YouTube Surface Laptop Studio 2の主な仕様は以下の通り。グラフィックスやメモリ、ストレージは選択式です。

2023年09月22日

