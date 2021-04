Microsoft「Surface Laptop 4」発売、プロセッサが第11世代Core/Ryzenから選べる超薄型タッチスクリーン付きノートPC

Microsoftが純正ノートPCシリーズ「 Surface 」の最新機となる「 Surface Laptop 4 」を発表しました。かねてから 報じられていた 通り、プロセッサをIntel製の「第11世代Core」とAMD製の「Ryzen 5/7」の最新モデル2種から選択可能となっています。 新しい Surface Laptop 4: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC - Microsoft Surface https://www.microsoft.com/ja-jp/p/surface-laptop-4/946627FB12T1 Introducing Surface Laptop 4 and new accessories for enhanced meeting experiences | Microsoft Devices Blog https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introducing-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-meeting-experiences/ 「Surface Laptop 4」は、CPUを「カスタム AMD Ryzen Microsoft Surface エディション プロセッサ」と「第11世代Intel Coreプロセッサ」から選択できる点が特徴。価格もCPUに応じて異なり、13.5インチはRyzenモデルが12万8480円から、第11世代Coreモデルが16万1480円から。15インチはRyzenモデルが16万1480円から、第11世代Coreモデルが21万6480円からとなっています。

・関連記事

15インチのディスプレイ搭載のスリムなMicrosoft「Surface Laptop 3」フォトレビュー - GIGAZINE



Intelの第11世代Coreプロセッサ「Tiger Lake」をAMDの対抗馬「Ryzen 7」と比較してみた結果とは? - GIGAZINE



MicrosoftがiPadをディスりながらSurfaceをほめたたえるCMを公開 - GIGAZINE



Microsoftの純正ノートPC「Surface Laptop 4」ではCPUをIntel製とAMD製で選べるようになるという報道 - GIGAZINE



2021年04月14日 10時50分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.