Microsoft「Surface Laptop 4」発売、プロセッサが第11世代Core/Ryzenから選べる超薄型タッチスクリーン付きノートPC
Microsoftが純正ノートPCシリーズ「Surface」の最新機となる「Surface Laptop 4」を発表しました。かねてから報じられていた通り、プロセッサをIntel製の「第11世代Core」とAMD製の「Ryzen 5/7」の最新モデル2種から選択可能となっています。
新しい Surface Laptop 4: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC - Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/surface-laptop-4/946627FB12T1
Introducing Surface Laptop 4 and new accessories for enhanced meeting experiences | Microsoft Devices Blog
https://blogs.windows.com/devices/2021/04/13/introducing-surface-laptop-4-and-new-accessories-for-enhanced-meeting-experiences/
「Surface Laptop 4」は、CPUを「カスタム AMD Ryzen Microsoft Surface エディション プロセッサ」と「第11世代Intel Coreプロセッサ」から選択できる点が特徴。価格もCPUに応じて異なり、13.5インチはRyzenモデルが12万8480円から、第11世代Coreモデルが16万1480円から。15インチはRyzenモデルが16万1480円から、第11世代Coreモデルが21万6480円からとなっています。
そのほかの特徴については、以下の公式ムービーを見るとわかります。
Introducing Microsoft Surface Laptop 4 - YouTube
「Surface Laptop 4」は、Microsoftが「most powerful Laptop(最も強力なノートPC)」と銘打つ機体。
サイズは13.5インチと15インチモデルの2種。
暗い場所でもクリアに撮影できるリモートワークに最適な高精細カメラ(720p HD、f2.0)1基に、周囲の雑音を低減して音声を捉えられる「Dual far-field スタジオ マイク」が2基搭載されています。
サウンドはDolby Atmos 7 搭載のOmnisonicスピーカー。Microsoftいわく、「まるで映画の中にいるような没入感のあるサウンド」とのこと。
入力インターフェイスは大きめサイズのトラックパッドに、応答性の高いキーボード。Microsoftはキーボードについて、「業界をリードするタイピングエクスペリエンス」と表現しています。
スクリーンはSurface ペンにも対応したタッチスクリーン式のPixelSenseディスプレイ。13.5インチが2256×1504ピクセルで、15インチが2496×1664ピクセルと、いずれも縦横比は3：2。
バッテリー持続時間は、AMDモデルは13.5インチが最大19時間、15インチが最大17.5時間、Intelモデルは13.5インチが最大17時間、15インチが16.5時間で、充電時間も高速。
カラーバリエーションは「アイスブルー」「サンドストーン」「プラチナ」「マットブラック」の全4色。
スペック詳細は「技術仕様」から確認可能で、主な仕様については以下。
|13.5インチモデル
|15インチモデル
|本体サイズ
|308mm×223mm×14.5mm
|339.5mm×244mm×14.7mm
|重量
|プラチナとアイス ブルー：1265g
マットブラックとサンドストーン:1288g
|プラチナとマットブラック:1542g
|ディスプレイ
|スクリーン:13.5インチ PixelSenseディスプレイ
解像度:2256×1504(201PPI)
縦横比：3:2
Surfaceペン対応
タッチ:10点マルチタッチ
|スクリーン:15インチ PixelSenseディスプレイ
解像度:2496×1664(201PPI)
縦横比：3:2
Surfaceペン対応
タッチ:10点マルチタッチ
|メモリ
|8GB、16GBまたは32GB LPDDR4x RAM(AMD Ryzenエディションでは一部選択不可)
|プロセッサ
|クアッドコア第 11 世代 Intel Core i5-1135G7 プロセッサ
クアッドコア第 11 世代 Intel Core i7-1185G7 プロセッサ
AMD Ryzen 5 4680Uモバイルプロセッサ(6コア)Microsoft Surfaceエディション
|クアッドコア第 11 世代 Intel Core i7-1185G7 プロセッサ
AMD Ryzen 7 4980Uモバイルプロセッサ(8コア)Microsoft Surfaceエディション
|バッテリー駆動時間
|Intel Core プロセッサ：最大17時間
AMD Ryzen Microsoft Surface エディション プロセッサ：最大19時間
|Intel Core プロセッサ：最大16.5時間
AMD Ryzen Microsoft Surface エディション プロセッサ：最大17.5時間
|ストレージ
|256GB、512GB、または1TBの取り外し可能なSSD(AMD Ryzenエディションでは一部選択不可)
|外部端子
USB Type-C×1、USB Type-A×1、3.5 mmヘッドフォンジャック、Surface Connect ポート×1
|カメラ、ビデオ、およびオーディオ
Windows Hello顔認証によるサインイン用カメラ(前面)、720p HD f2.0 カメラ(前面)、Dual far-fieldスタジオマイク、Dolby Atmos 7搭載Omnisonicスピーカー
|ソフトウェア
Windows 10 Home 20H2、Office Home ＆ Business 2019
|保証＆サポート
|1年間の製品保証、60日間の返品ポリシー、90日間の電話での無料テクニカル サポート
また、「Surface Laptop 4」と同時に、薄く、軽く、携帯性に優れるという 「Surface アークマウス」(税込9878円)や臨場感に満ちたOmnisonicサウンドが楽しめる「Surface Headphones 2」(税込3万2428円)、Surface Connect ケーブルをつなぐだけでデバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスなどが利用可能になる「Surface ドック 2」(税込3万2340円)のアクセサリも登場しています。
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