2022年10月13日 10時51分 ハードウェア

Microsoftが「Surface Laptop 5」を発表、Intelの第12世代CPUとThunderbolt 4を搭載した13.5インチ・15インチの2モデル構成



Microsoftは現地時間の2022年10月12日に、Surface製品の3モデルを公開しました。そのうちの1つである「Surface Laptop 5」は、Intelの12世代CPUを搭載し、Wi-Fi 6やDolby Visionをサポートした13.5インチと15インチの2モデルで、カラーバリエーションには新色であるセージグリーンが追加されています。



Surface Laptop 5: タッチスクリーンを搭載した速くて軽いノート PC | Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-laptop-5/8xn49v61s1bn



Here are all the colors the Surface Laptop 5 comes in

https://www.xda-developers.com/surface-laptop-5-colors/



Surface Laptop 5 hands-on review: gain some, lose some | Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-surface-laptop-5-hands-on-review/



今回発表されたSurface Laptop 5の主なスペックは以下の通りです。



Surface Laptop 5 プロセッサ 13.5インチ:

第12世代Intel Core i5-1235U

第12世代Intel Core i7-1255U

15インチ:

第12世代Intel Core i7-1255U グラフィックス Intel Iris Xeグラフィックス メモリとストレージ 8GB・16GB・32GBのLPDDR5x RAM ディスプレイ 13.5インチ:解像度2256×1504

15インチ:解像度2496×1664

いずれも縦横比3:2でタッチ機能搭載 サイズ 13.5インチ:長さ308mm×幅223mm×高さ14.5mm

15インチ:長さ340mm×幅244mm×高さ14.7mm 重さ 13.5インチ:1,297g

15インチ:1,560g ポート USB Type-C(Thunderbolt 4)×1

USB Type-A(3.1)×1

3.5mm ヘッドフォン ジャック

Surface Connect ポート x 1 バッテリー 13.5 インチ:通常のデバイス使用で最大 18 時間

15 インチ:通常のデバイス使用で最大 17 時間 価格 15万1580円から



カラーバリエーションは13.5インチモデルがプラチナ、ブラック、サンドストーンに新色・セージを加えた4色。





15インチモデルにはプラチナとブラックがラインナップされています。





Surface Laptop 4とは異なり、Surface Laptop 5はCPUがIntelのモデルのみでAMDモデルはありません。このため、Surface Laptop 5はクリエイター向けというよりは生産性重視のオフィスワーカー向けと評されています。