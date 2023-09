2023年09月22日 11時38分 ハードウェア

Microsoftが「Surface Laptop Go 3」「Surface Laptop Studio 2」「Surface Go 4」「Surface Hub 3」を発表



Microsoftが2023年9月21日にSurfaceシリーズの製品発表会を実施し、「Surface Laptop Go 3」「Surface Laptop Studio 2」「Surface Go 4」「Surface Hub 3」を発表しました。



Microsoft – Watch the September 21 event

https://www.microsoft.com/en-us/event



◆Surface Laptop Go 3

Surface Laptop Go 3は1.13kgという軽量ボディに最大15時間駆動可能なバッテリーを詰め込んだモバイルPCです。ディスプレイはタッチ対応で、大きさは12.4インチ、アスペクト比は3:2、解像度は1536×1024ピクセルです。





CPUはIntelの「Core i5-1235U」を搭載。RAM容量は8GBか16GBから選択可能で、ストレージ容量は256GBです。また、外部端子はUSB 3.2対応のUSB Typ-Cポート、USB 3.1対応のUSB Type-Aポート、3.5mmヘッドホンジャック、Surface Connect ポートが搭載されています。





Surface Laptop Go 3は2023年10月3日発売予定。メモリが8GBだと税込14万2780円、16GBだと税込17万3580円です。



Surface Laptop Go 3 を構成する

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-laptop-go-3/8p0wwgj6c6l2







◆Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2はIntelの「Core i7-13700H」を採用したハイエンドノートPCです。Surface Laptop Studio 2の詳細は以下の記事にまとめています。



第13世代Intel Core i7プロセッサ&NVIDIA GPUでCPU性能とGPU性能が従来の2倍増しな「Surface Laptop Studio 2」 - GIGAZINE





◆Surface Go 4

Surface Go 4は10.5インチのディスプレイを搭載したタブレット端末です。CPUにはIntelの「N200 」を採用しており、前世代モデルと比べて最大80%高速な動作を実現しているとのこと。RAM容量は8GBで、ストレージ容量は64GB、128GB、256GBから選択可能です。





Surface Go タイプカバーなどの外付けキーボードと組み合わせることで、ノートPCのように使うことも可能。バッテリー駆動時間は12.5時間とされています。





Surface Go 4は法人向け限定で展開されます。法人向けモデルの購入場所は以下のページにまとまっています。



認定 Microsoft リセラーのリスト - ビジネス向け Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/where-to-buy-microsoft-surface





◆Surface Hub 3

Surface Hub 3は会議室などに設置する用途を想定して開発されたデバイスです。Surface Hub 3の概要は以下のムービーで紹介されています。



Introducing Microsoft Surface Hub 3 - YouTube





Surface Hub 3には50インチモデルと80インチモデルが存在。





90度回転させることもできます。





APCチャージモバイルバッテリーを使えばコードレスで起動できます。





20点マルチタッチに対応しているほか、パームリジェクション機能も搭載されており、手のひらの干渉を気にせずホワイトボードのように使えます。





Surface Hub 3は近日発売予定。詳細な仕様は以下のページにまとまっています。



Surface Hub:リモートワーク向けのインタラクティブな Whiteboard | 法人向け Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/surface-hub-2