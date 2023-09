かんきつ風味でさっぱり爽やかなネギ塩ダレと香ばしい牛焼肉が相性ピッタリな松屋「ネギ塩牛焼肉丼」を食べてみた

・関連記事

ご飯を覆い隠すカルダモンを和風だしのうま味がさらに覆い尽くす「噂の名店 大阪スパイスキーマカレー」はとにかく食べてみるべきレトルトカレーの常識を破壊する逸品 - GIGAZINE



卵を月に見立てたすき家のすきやき「月見すきやき牛丼」「月見旨辛すきやき牛丼」試食レビュー - GIGAZINE



骨つき鶏もも肉がゴロッと1本入ってインパクト&食べ応え十分の「ほろチキ親子重」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



肉厚の生シイタケが肉のうまみをブーストさせるフレッシュネスバーガー「生どんこ椎茸の黒酢あんバーガー ~香ばしサクサク醤油~」試食レビュー - GIGAZINE



卵ではなくまさかのパイナップルで月見をイメージしたバーガーキング「パイン ツキミバーガー」全2種を食べてみた - GIGAZINE



芋感あふれるハッシュポテトと肉感たっぷりのビーフパティが相性抜群なウェンディーズ・ファーストキッチン「月見C.B.P.バーガー」など月見バーガー全3種を食べてみた - GIGAZINE



ロッテリアから黄身がとろける「半熟月見」バーガー4種が登場したので全部食べてみた - GIGAZINE



ねっとり濃厚パンプキンソースを楽しめる「お月見シロノワール パンプキン」や甘口マロンの「お月見ジェリコ マロンショコラ」などコメダ珈琲店のお月見スイーツ4品を食べてみた - GIGAZINE



コメダ喫茶店の「お月見フルムーンバーガー」は分厚くてデカいバンズ&ハンバーグにトロトロ卵が合わさって満足度MAXなバーガーでした - GIGAZINE



甘辛い牛すきとプルプル食感の卵のまろやかさが広がるマクドナルドの「七味香る 牛すき月見」を食べてみた - GIGAZINE



2023年09月19日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.