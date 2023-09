2023年9月13日のヘッドラインニュース

「北斗の拳」の原作生誕40周年を記念して、新作アニメ「 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 」の制作が決定しました。今回のプロジェクトは、武論尊と原哲夫が描いた「北斗の拳」の世界を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すことなく忠実に映像化するものだとのことです。 アニメ | 北斗の拳 OFFICIAL WEB SITE https://hokuto-no-ken.jp/40th/anime40fons 発表されたビジュアルはこんな感じ。

