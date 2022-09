「ジョージア」と「ゴディバ」が初コラボして生まれた「GEORGIA TASTE OF CACAO」はコーヒーとカカオの強みが融合した逸品でした

コーヒーブランド「ジョージア」とチョコレートブランド「ゴディバ」が初めてコラボした新しいコーヒー飲料「 GEORGIA TASTE OF CACAO 」が2022年9月12日に登場しました。カカオの豊かなコクに加えて焙煎(ばいせん)コーヒーの苦みも感じられる飲料に仕上がっているとのことで、実際に飲んで味を確かめてみました。 「ジョージア」が「ゴディバ」と初コラボレーション 豊かなカカオのコクとこだわり焙煎コーヒーの香ばしさが広がる「GEORGIA TASTE OF CACAO」2022年9月12日(月)新発売 | プレスセンター | 日本コカ・コーラ株式会社 https://www.cocacola.co.jp/press-center/news-20220907-11-3 「GEORGIA TASTE OF CACAO」は缶飲料で、見た目はこんな感じ。

2022年09月13日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

