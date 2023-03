スッキリした甘みで後味爽やかなコスタコーヒー「フラットホワイト」「プレミアムラテ」「プレミアムブラック」のリニューアル3種を飲んでみた

・関連記事

ヨーグルトテイストのほどよい甘みと酸味でグビグビ飲める「キリン おいしい免疫ケア」試飲レビュー - GIGAZINE



エナドリなのにフルーティーな香りで飲みやすさ際立つ「モンスターエナジー リザーブ ウォーターメロン」試飲レビュー - GIGAZINE



ルイボスティーのえぐみが消えてゴクゴク飲みやすくなった「やさしいルイボス」試飲レビュー - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE

2023年03月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.