2023年10月06日 22時00分 試食

「ジョージア THE ラテ シャインマスカット」試飲レビュー、シャインマスカットの香りは濃厚で甘いラテにマッチするのか?



2023年3月にブランド刷新したコカ・コーラのコーヒーブランド「ジョージア」から初となるフレーバーラテ「ジョージア THE ラテ シャインマスカット」が2023年9月18日に登場しました。長野県産シャインマスカットエキスの甘くて爽やかな香りが国産牛乳を使用したラテにマッチしているとのことで、ラテにシャインマスカットのフレーバーがマッチするのかめちゃくちゃ気になったので実際に飲んで確かめてみました。



新「ジョージア」製品第三弾、2023年9月に発売開始! 総計約100万名様に当たるキャンペーンも9月4日(月)スタート なめらかなコクと香りをホットでも楽しめる 「ジョージア THE ブラック」「ジョージア THE ラテ」 糖類・砂糖ゼロはそのまま、更にクリーミーで奥深い“贅沢なラテ感“が楽しめる 「ジョージア THE ゼロ」 9月4日(月)発売 初のフレーバーラテ 「ジョージア THE ラテ シャインマスカット」 9月18日(月)発売 | プレスセンター | 日本コカ・コーラ株式会社

https://www.cocacola.co.jp/press-center/news-20230822-11



ジョージア THE ラテ シャインマスカットのパッケージはこんな感じ。





「国産牛乳 使用」のラベルが描かれています。





シャインマスカットエキス入りとのことですが、表記は「無果汁」です。





原材料を見ると、牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、植物油脂、脱脂濃縮乳加工品、食塩、ブドウエキスなど。カロリーは100ml当たり29kcalで、1本440ml当たりだと約128kcalとなります。





フタを開けると、マスカットの香りがふわっと漂いました。





透明なコップに中身を注いでみました。





色は一般的なラテ飲料と同じで、ベージュです。





顔に近づけると、ラテの香りにシャインマスカットらしい甘酸っぱい香りが漂います。しかし、実際に飲んでみると、シャインマスカットの甘酸っぱさはなく、牛乳の風味が感じられる濃厚で甘いラテという印象。かなり甘めの味ですが、爽やかなシャインマスカットの香りがほんのり漂い、後味はスッキリしているように感じられました。編集部員にシャインマスカットエキス入りであることを隠して飲んでもらったところ、「ヘーゼルナッツのような独特の爽やかな香りがするけど、濃厚で甘いラテの風味とは微妙にマッチしていないかも」という感想が得られました。





ジョージア THE ラテ シャインマスカットは2023年9月18日から全国で購入可能。メーカー希望小売価格は税別で159円です。