コーヒー×フルーツ果汁の新感覚ドリンク「ジョージア フルーティーカフェ」とは一体どんな味なのか？実際に飲んで確かめてみた

・関連記事

「ジョージア THE ラテ シャインマスカット」試飲レビュー、シャインマスカットの香りは濃厚で甘いラテにマッチするのか? - GIGAZINE



ピスタチオのほのかな香りと生クリームのまろやかさが楽しめる「ジョージア ピスタチオラテ」を飲んでみた - GIGAZINE



白桃の華やかな香りにシュワシュワの炭酸がマッチしてさっぱり爽やかに仕上がった「ファンタ白桃 700mlPET」試飲レビュー - GIGAZINE



キャップをひねった瞬間からフルーティな香りがブワッと広がるホット紅茶「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION ハーモニーティー」試飲レビュー - GIGAZINE



クセがなくて飲みやすいソイラテを目指した「クラフトボス ソイラテ」はほろ苦さとやさしい甘さの向こうに大豆の風味が感じられる - GIGAZINE

2024年04月22日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.